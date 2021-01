Incident v Lodžu: po dvoboju še pretep

Izidi drugih dvobojev na prireditvi KSW 58:

Lahka kategorija (do 70 kg): Francisco Barrio (Arg) : Bartlomiej Kopere (Pol) 3:0; peresna kategorija (do 66 kg): Robert Ruchala (Pol) : Danijel Bažant (Hrv) 3:0 – vdaja v 3. rundi; bantamska kategorija (do 61 kg): Pawel Politylo (Pol) : Dawid Martynik (Češ) 3:0; težka kategorija (do 120 kg): Michal Andryzak (Pol) : Guto Inocente (Bra) 3:0 – vdaja v 2. rundi; velterska kategorija (do 77 kg): Michal Michalski (Pol) : Aleksandar Rakas (Hrv) 3:0 – t. k. o. v 1. rundi; poltežka kategorija (do 93 kg): Szymon Kolecki (Pol) : Martin Zawada (Nem) 3:0; peresna kategorija (do 66 kg): Daniel Torres (Avs) : Salahdine Parnasse (Fra) 3:0 – t. k. o. v 1. rundi.

Slovenski borecje po enajstih zaporednih profesionalnih zmagah (desetih s prekinitvijo) doživel prvi poraz v mešanih borilnih športih (MMA). Ruski tekmecje bil na spektaklu poljskega združenja KSW, ki velja za najmočnejše v Evropi, v obračunu velterske kategorije (do 77 kilogramov) po treh rundah boljši po soglasni sodniški odločitvi.Toda s tem obračuna v kletki v Lodžu ni bilo konec. Po razglasitvi se je znova razvnel. Jurišičevi trenerji iz Novega Sada se z odločitvijo niso mogli sprijazniti. Med obema taboroma je prišlo do glasne izmenjave besed in nato tudi – udarcev.Ko se je 28-letni Ljubljančan, ki je sicer pred tem dobro boril, približal leto mlajšemu Rusu, ki prihaja iz Dagestana, ga je ta prijel in še enkrat vrgel na tla. Zatem so se prijeli še trenerji in minilo je kar nekaj časa, preden so jih spet spravili narazen.Nato so se vsi skupaj hitro odpravili iz kletke. Musajev tako ostaja neporažen. V profesionalni statistiki ima zdaj 14 zmag, od katerih je – tako kot Jurišič – deset dosegel s prekinitvijo. A verjetno bo sledil še epilog ...