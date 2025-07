Škoda le, da ni vsaj malo družbe deklet

V naadaljevanju preberite:

Druga polovica julija pogosto pripada največjemu plavalnemu tekmovanju v sezoni. Tako je tudi letos, v nedeljo se bo v Singapurju za plavalno karavano začelo svetovno prvenstvo v 50-metrskem bazenu. V slovenski vrsti bosta tokrat le dva, Ravenčanka Janja Šegel ter Kranjčan Sašo Boškan. Prva je glede na izkušnje naš udarni adut, pred njo je zdaj četrto svetovno prvenstvo doslej. Kako in kje se je nanj pripravljala? Kako ji kaže glede menjave disciplin? Kaj si misli o prizorišču, je že tekmovala tam? In kako gleda na to, da ima zdaj Slovenija v bazenu le dva reprezentanta?