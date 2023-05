Slovenci nabrali tulipane

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno začela dolgo poletno sezono, v kateri jo čakajo liga narodov, evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre.

V prvi pripravljalni tekmi je po treh tednih priprav in le tednu v polni postavi v Doetinchemu premagala domačo Nizozemsko s 3:1. To je bila sicer šesta medsebojna tekma teh dveh reprezentanc in četrta zmaga Slovenije.

Ekipi se bosta v nedeljo v Zwolleju pomerili še enkrat.