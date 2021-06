Slovenci po treh dneh še brez zmage v Budimpešti

Svetovno prvenstvo v Budimpešti, 3. tekmovalni dan:

Ženske, do 57 kg: 1. Klimkait (Kan), 2. Tamaoki (Kan), 3. Gjakova (Kos) in Stoll (Nem).

Moški, do 73 kg: 1. Šavdatuašvili (Gru), 2. Macias (Šve), 3. Ciloglu (Tur) in Hašimoto (Jap) ... Hojak in Mecilošek (oba Slo) – brez uvrstitev.

Slovenski judoisti so še vedno brez zmage na svetovnem prvenstvu v Budimpešti. V današnjem uvodnem krogu kategorije do 73 kilogranov sta izpadla tudi(z iponom proti Izraelcu) in novinec na tem tekmovanju(z iponom proti Švicarju).»Vedel sem, da je tekmec levičar, zato sem se nadejal, da bodo učinkovale tehnike, ki jih vadim posebej za levičarje. Na žalost se mi ni izšlo,« je po hitrem slovesu od svetovnega prvenstva povedal Hojak, ki je tako dokončno ostal brez možnosti, da bi se uvrstil na olimpijske igre v Tokiu. Mecilošek je priznal, da je bilo vse skupaj zanj zelo stresno, ker se je prvič boril na tako velikem članskem tekmovanju.Ob(do 81 kg), ki se bo v prvem dvoboju postavil po robu Turku, bo jutri na madžarske blazine stopila tudi(do 63 kg), ki ji v slovenskem taboru pripisujejo največ možnosti za vidnejšo uvrstitev. Za začetek bo prosta, v drugem krogu pa se bo pomerila z zmagovalko obračuna medz Zelenoortskih otokov inz Madagaskarja.