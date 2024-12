Slovenci za začetek SP v florbolu izgubili proti Danski

Slovenska reprezentanca v florbolu je na premierni tekmi na svetovnem prvenstvu, ki bo od danes do 15. decembra v švedskem Malmöju, izgubila proti Danski s 3:10 (1:3, 1:3, 1:4). V ponedeljek bo v drugem krogu skupine D slovenska izbrana vrsta igrala proti Tajski. Slovenci so se dobro upirali deseti reprezentanci na svetovni lestvici, priložnost pa bodo iskali predvsem proti Tajski, ki na lestvici zaseda 14. mesto. Za konec skupinskega dela nato sledi še dvoboj proti Poljski, 11. reprezentanci sveta. Poljska je v soboto v prvem krogu Tajsko premagala tesno s 5:4.

Za Slovenijo, ki je na lestvici 18., so zadeli Gašper Triler v prvi tretjini ter Blaž Tomc, ki je bil po enkrat natančen v drugi in zadnji tretjini. Pri Dancih je pet golov prispeval Lukas Eldholm. Slovenci so se februarja prek kvalifikacij v Škofji Loki prvič v zgodovini prebili na SP.

Na SP v skupinah A in B igrajo najboljše reprezentance, najboljši dve iz obeh skupin pa si bosta priborili neposredno mesto v četrtfinalu, medtem ko bosta tretje- in četrtouvrščeni zasedbi igrali dodatni tekmi za preboj v četrtfinale z najboljšima ekipama iz skupin C in D. Tretje- in četrtouvrščeni iz skupin nižje rangiranih ekip bodo igrale v razvrstitvi od 13. do 16. mesta.

Izbrano vrsto na SP na Švedskem sestavljajo Sašo Bizjak, Anže Brajič, Luka Časar, Anže Habjan, Blaž Kavčič, Blaž Kohne, Matevž Kohne, Robi Košir, Lovro Oblak, Maj Oman, Nejc Oman, Luka Peklaj, Nejc Peklaj, Anže Podobnik, Luka Podobnik, Jaka Rous, Gal Šardi, Blaž Tomc in Gašper Triler v polju ter vratarja Tim Luznar in Blaž Tomazin.