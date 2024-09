Slovenija na pokal narodov najmočnejša doslej, Gajser na Otok kot prvak?

Čeprav je motokros zelo individualna športna panoga, ima pokal narodov veliko težo. Podobno kot Davisov pokal v tenisu ali Laverjev pokal v golfu. Letos se bo v Matterley Basinu od 4. do 6. oktobra za prestižno zmago potegovalo kar 37 nacij, med njimi tudi Slovenija, ki se bo v Veliko Britanijo odpravila z najmočnejšo reprezentanco doslej.

Selektor Sašo Kragelj verjame, da bo Timu Gajserju, Janu Pancarju in mlademu Jaki Peklaju uspelo izboljšati najboljšo slovensko uvrstitev doslej. Lani so bili Gajser, Pancar in Miha Bubnić, ki je zamenjal poškodovanega Peklaja, v Franciji deveti in so ponovili dosežek iz leta 1998, ko so za Slovenijo nastopili Kragelj, Roman Jelen in Boštjan Kampuš.

Slovencem je srečo zaželel tudi novi predsednik AMZS Leopold Pungerčar. FOTO: Črt Piksi

»Mislim, da smo vsi trije v zelo dobri formi, če bomo pokazali vožnje, ki smo jih sposobni, se lahko z malce športne sreče zavihtimo med najboljšo osmerico,« je optimist prvi zvezdnik Gajser, ki pa ima zdaj misli usmerjene predvsem v Španijo, kjer bo prihodnjo nedeljo odločilna dirka za naslov svetovnega prvaka. Po slabšem nastopu na Kitajskem ima sedem točk zaostanka za vodilnim Jorgejem Pradom. V La Manchi bosta nastopila tudi Pancar in Peklaj, slednjega pred tem čaka še nastop na evropskem pokalu narodov za mladince v Romuniji.