Slovenijo čaka zgodovinski obračun s Portugalci

Za preboj v četrtfinale se bo pomerila s Portugalsko, dvoboj bo na sporedu v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času. Slovenija je v torek v zadnji tekmi predtekmovanja premagala ZDA s 3:0 in se uvrstila v osmino finala kot druga ekipa v skupini za Kitajsko. Svoje dvoboje so dobili Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar.

Portugalska je v Chengdu prišla v najmočnejši zasedbi. Njen prvi igralec je Marcos Freitas (33. na svetovni lestvici), ob njem pa so v ekipi še João Geraldo (49.), João Monteiro (83.) in Diogo Chen (690.).

V skupini 6, v kateri so bile štiri ekipe, so Portugalci osvojili prvo mesto po zmagi nad Slovaško s 3:1 in Brazilijo s 3:2, v zadnjem kolu pa so bili boljši Danci s 3:1, vendar je bila to tudi edina danska zmaga. Ob Portugalcih so se v osmino finala uvrstili še Brazilci.

Slovenija bo, če bo premagala Portugalsko, v četrtfinalu igrala z boljšim iz dvoboja med Japonsko in Brazilijo. Drugi pari osmine finala pa so Kitajska – Indija, Belgija – Švedska, Južna Koreja – Japonska, Hongkong – Egipt, Hrvaška – Nemčija in Anglija – Francija.