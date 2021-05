V Budimpešti prvo slovensko ime Neža Klančar

Neža Klančar je bila osrednja slovenska figura v slovenskem taboru. FOTO: Uroš Hočevar



Slovenija je v olimpijskih kvalifikacijah druga v čakalnici

Plavalka ljubljanske Olimpijeje junakinja slovenskega tabora uvodni dan evropskega prvenstva v plavanju v Budimpešti. Prvi dan je poskrbela za tri nove slovenske posamične rekorde ter se s štafeto veselila premiernega slovenskega finala v prestižni štafeti 4 x 100 m prosto.Klančarjeva je dan odprla z rekordom 25,07 na 50 m prosto in za pet stotink sekunde izboljšala lasten rekord s svetovnega prvenstva v Gwangjuju 2019. V popoldanskem finalu pa je s 24,96 prebila še mejo 25 sekund, si po polfinalu izpolnila novo plavalno željo in osvojila 12. mesto v Evropi.Glede na dejstvo, da je od norme A Mednarodnega olimpijskega komiteja oddaljena manj kot dve desetinki sekunde, na 100 m prosto pa le desetinko, je moč trditi, da si je skoraj zanesljivo priplavala tudi pot na svoje prve olimpijske igre v deželo vzhajajočega sonca.Neža Klančar,inso nato osvojile sedmo mesto v štafeti na 4 x 100 m prosto. S 3:39,96 so se še enkrat spustile pod mejo štirih minut. Dopoldan so Slovenke s 3:39,61 dosegle celo nov slovenski rekord, Neža Klančar pa s 54,49 tudi rekord na 100 m prosto. V popoldanskem finalu je počasneje plavala le Klančarjeva (54,82), ostale Slovenke pa so dosegle boljši plavalni dosežek, a bile v finalu nekaj »previdnejši ob predajah« in tam porabile bistveno več časa kot zjutraj ter za najboljšo znamko v državi zaostal za dobre tri desetinke.Finale je razrešil tudi vprašanje o olimpijskih potnicah in že zdaj je možno z gotovostjo trditi, da Slovenk ne bo med najboljšimi 16 reprezentancami v Tokiu. V finalu so bile hitrejše namreč še Italijanke in Slovenija se lahko ponaša s tem, da je 15. najboljša reprezentanca na svetu, a žal na SP pred dvema letoma v Koreji ni nastopila v tej disciplini. Kar tri reprezentance, ki so se tedaj zavihtele med najboljših 12 in bodo plavale na Japonskem, pa so bile na prvenstvu 2019 v Koreji počasnejše od tokratnega dosežka Slovenk.Slovenija je v olimpijskih kvalifikacijah na 18. mestu in s tem druga v "čakalnici". Zmage so se veselile Britankeins časom 3:34,17. Srebro so osvojile Nizozemke in bron Francozinje.