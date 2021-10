Slovenke tudi v okrnjeni zasedbi na pragu novega odličja

Na tekmi v boju za bronasto odličje so morale Slovenke po izenačenem obračunu z 0:3 (21, 20, 21) priznati premoč Nemkam. Slovenske odbojkarice so prvič po letu 2015, ko so na domačem prvenstvu v Podčetrtku osvojile bron, igrale v polfinalu in se borile za kolajne. Četudi so v Kemerju nastopile v močno okrnjeni zasedbi, so se med najboljše štiri evropske reprezentance uvrstile s petimi zmagami in z odličnimi predstavami v skupinskem delu in izločilnih bojih.

»To je bila prava tekma za medaljo, žal se za nas ni izšlo najboljše. Bili smo v prednosti in korak s tekmicami v vsakem nizu držali vse do 20. točke. Nemkam je nato v končnicah uspelo zares dobro servirati, v prvem nizu nam žal nista šli v prid niti dve odločitvi sodnic v korist Nemčiji. A ne glede na vse, sem na punce zelo ponosen. Da nam je uspelo v takšni zasedbi priti v polfinale in se boriti za medalje, je velik uspeh,« je dejal selektor Simon Božič.

Kapetanka Slovenije Lena Gabršček pa je dodala: »Četrto mesto je odličen rezultat, a ko si enkrat tako blizu medalje, je razočaranje veliko. Škoda, da nam v končnicah nizov ni uspelo zdržati pritiska, saj smo v vseh treh nizih praktično ves čas vodile, na koncu pa nam je zmanjkalo. Verjetno se nam je poznala utrujenost, saj smo celotno prvenstvo odigrale brez menjave. Prepričana sem, da ko bomo v polni zasedbi še precej boljše in to je velika motivacija za naprej.«