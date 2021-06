Slovenski adut za Tokio Kristjan Čeh zamenjal trenerja, razlog dekle

»Nič ni bilo na osebni ravni, ni bilo spora, moja vrata so odprta«

Kristjan Čeh v akciji. FOTO: Christine Olsson/Reuters



Prioriteta je bila delo doma na kmetiji

Dvaindvajsetletni, najboljši slovenski atlet ta čas, se je 37 dni pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu razšel s svojim trenerjem. Slovenski rekorder v metu diska je dejal, da Rajher ni želel, da bi na treningih sodelovalametalka kladiva iz Estonije in njegovo dekle. Novega trenerja še nima.»Zaradi različnih pogledov, s kom lahko treniram, je prišlo do prehitrih reakcij tako na moji kot na trenerjevi strani. Zahteval je, da pri treningu ni mojega dekleta. Orlove, metalke kladiva iz Estonije. To je bil glavni razlog, zato sva se razšla,« je dejal Čeh. Ptujčan je 27. maja na Ptuju v metu diska z 69,52 metra postavil slovenski rekord, ki je zdaj tudi nov mlajši članski evropski rekord in je še vedno drugi izid sezone na svetu. Tudi na naslednjih tekmah je metal zelo daleč in ohranjal dobro formo z izidi za odličja na velikih tekmovanjih.»Nič ni bilo na osebni travni, ni bilo kakšnega spora, moja vrata so še vedno odprta. Kristjan ni sprejel načina dela, tega, da ne meša posla s privatnim življenjem. Ko smo to želeli predstaviti, je dejal, da mu grenimo življenje. Mogoče smo šli nekoliko ostro, da ne more trenirati z Orlovo, ki ga moti med treningi. On ni sprejel, da ima trening vrhunskega atleta svoje pogoje in zahteve, tudi odrekanja. Sam sem še vedno pripravljen delati z njim, to sem povedal vsem. A sem bil vedno načelen, vedno sem zahteval maksimum od sebe in to pričakujem tudi od drugih,« je pojasnil Rajher, vseh sedem let Čehove tekmovalne poti njegov edini trener.»Zdaj delam na tem, da bi se na tej vrhunski ravni obdržal. Novega trenerja ta čas še nimam, kot kaže, bom poskušal sam zvoziti sezono do koncaNe vidim možnosti, da bi obnovila sodelovanje z Rajherjem. Kar se olimpijskih iger tiče, ostajajo cilji nespremenjeni. Se ne obremenjujem z OI, želim imeti čim manj stresa,« je pojasnil Čeh. »Še vedno imam drugi izid sezone na svetu, a se sam še ne vidim v vlogi favorita na OI. V Tokio ne bom šel s preveliki pričakovanji in cilji. Vem pa, da sem dober, mora pa se to pokazati na olimpijski tekmi, v boju s tekmeci, ki imajo osebne rekorde tudi prek 70 metrov,« je dejal dva metra in šest centimetrov visoki slovenski orjak.Več od njega je letos vrgel le svetovni prvak Šved69,71 metra je zmogel v domačem Helsingborgu 22. maja. Čeh bo jutri zjutraj s slovensko reprezentanco odpotoval na ekipno evropsko prvenstvo v Bolgarijo.»V Stari Zagori bom imel zelo močno konkurenco, tam bosta tudi aktualni evropski prvak iz Litvein, ki je lani z 69,35 metra postavil islandski rekord. Razen Stahla sem vse iz svetovnega vrha že premagal. V Bolgariji bom dal vse od sebe, pričakujem mete okrog 65, 66 metrov, lahko pa bo šlo tudi kaj več, če bodo pogoji dobri,« je napovedal Čeh.Njegov trener je bil ves čas Rajher. »Na pionirski tekmi sem pred sedmimi leti zagledal velikana in sem ga povabil v klub. Na prvem pogovoru je njegov oče celo dejal, da Kristjana ne vidi tu, da je prioriteta delo doma na kmetiji. Potem je prišel na treninge, počasi rasel z leti do vrhunskih izidov. Sam sem, kot sem že povedal, še vedno pripravljen z njim delati, ker lahko le z delom prideš daleč,« je dodal Rajher.Čeh je že pred časom prekinil tudi sodelovanje s svojim menedžerjemnekdanjim kolesarjem, ki je med drugim tudi predsednik ptujskega atletskega kluba, katerega član je tudi Čeh.