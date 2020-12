Slovenski as ni mogel sam ustaviti Borussie

Namiznoteniški igralci kluba Borussia Düsseldorf so še šestič osvojili evropsko ligo prvakov. V velikem finalu sklepnega turnirja v Düsseldorfu so s 3:1 premagali tekmece iz Saarbrückna, za katere je edino točko dosegel najboljši slovenski igralec Darko Jorgić.



Junak dvoboja je bil Šved Anton Källberg, ki je bil boljši tako od nemškega reprezentanta Patricka Franziske kot tudi od Kitajca Shanga Kuna. Eno točko je h končnemu zmagoslavju prispeval tudi domači zvezdnik Timo Boll, ki je ugnal Shanga. »Zelo sem srečen. Bili smo namreč pod velikim pritiskom. Če igraš za Borussio Düsseldorf, od tebe vedno pričakujejo lovorike; še posebno ko igramo v domači dvorani, v naši dnevni sobi,« je izjavil Boll. Slovenski as Jorgić je za edino točko Saarbrückna premagal Šveda Kristiana Karlssona.



Turnir lige prvakov je potekal v Düsseldorfu, kjer se je zaradi pandemije novega koronavirusa v mehurčku zbralo 15 ekip. Pred tem tekmovanjem je Darko Jorgić, ki ta čas na svetovni letvici drži 31. mesto, še za dve leti podaljšal pogodbo z nemškim prvakom Saarbrücknom, za katerega letos igra tretjo sezono. Zvestobo je obljubil do konca sezone 2023.

