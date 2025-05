Slovenski borec slavil odmevno zmago v rimskem gledališču v Plovdivu

Vrhunski slovenski borec Samo Petje se je Christianu Bayi iz Konga na najlepši način oddolžil za boleč poraz, ki ga je decembra 2017 doživel v Rotterdamu. Na Gloryjevem spektaklu K1 na Nizozemskem se je pred osmimi leti zmage z nokavtom v uvodni rundi veselil afriški zvezdnik, minulo soboto pa je bil na prireditvi Senshi v Plovdivu boljši 33-letni Belokranjec.

Petje je po razburljivem obračunu v kategoriji do 70 kilogramov slavil zmago po soglasni sodniški odločitvi. »Borba je bila težka, zmaga pa pokazatelj dobrega dela v klubu Nak Muay v Ivančni Gorici pod budnimi očmi trenerja Francija Grajša,« je razkril slovenski as, pri čemer se ni pozabil zahvaliti celotni ekipi, ki mu je pomagala v pripravah za obračun v Bolgariji. Hvaležen je vsem, ki mu tako ali drugače stojijo ob strani in ga podpirajo na športni poti.

Samo Petje (desno) je bil tokrat po soglasni sodniški odločitvi boljši od Christiana Baye. FOTO: Senshi

»Ponosen sem na vse, ki mi dajete motivacijo in zagon za naprej,« je svojim sledilcem na družbenih omrežjih še sporočil Petje. V glavnem dvoboju večera v znamenitem rimskem gledališču v Plovdivu je Hrvat Andrej Kedveš premagal Bolgara Dragomirja Petrova in osvojil naslov evropskega prvaka v kategoriji do 70 kilogramov.