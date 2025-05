Veliko priznanje za slovenskega mojstra borilnih športov, ponosen tudi na hčerki

Slovensko zastopstvo v tekvondoju je na nedavnem evropskem prvenstvu združenja ITF v Sarajevu, na katerem je moči merilo 900 borcev in bork iz 33 držav, pustilo zelo viden pečat. Naši tekmovalci in tekmovalke so namreč skupaj osvojili kar petnajst kolajn.

V članski konkurenci sta se ob Tyri Barada (do 50 kg) in Larisi Žagar Slemenšek (do 65 kg), ki sta se ovenčali z zlatima lovorikama, na zmagovalni oder povzpela tudi srebrni Žiga Zagoranski (do 63 kg) in bronasti Oleksandr Tyutyunnyk (nad 87 kg).

Med mladinci je prvo mesto osvojil Nik Obrez (nad 75 kg), Kiara Bajić (do 53 kg) je bila druga, tretja mesta pa so si priborili Neža Guštin (do 45 kg), Ana Jan (do 57 kg), Tim Stajan (do 65 kg) ter ženska in moška ekipa, v kadetski konkurenci pa so z odličji na svojo nadarjenost opozorili zlati Iva Rakanović (do 44 kg) in Julija Voršič (do 48 kg) ter srebrna Tiara Barada (do 56 kg) in Taib Botonjić (do 50 kg).

Tomaža Barado, ponosnega očeta Tyre in Tiare Barada, so izvolili za novega predsednika Evropske tekvondo zveze. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob tem kaže še omeniti, da so Tomaža Barado na kongresu v glavnem mestu BiH izvolili za predsednika Evropske tekvondo zveze (AETF). »Sprva sem imel dva protikandidata, ki pa sta tik pred zdajci umaknila svoji kandidaturi, ko sta očitno spoznala, da nimata možnosti za uspeh,« je razkril 51-letni Mariborčan, za katerega je glasovalo kar 28 članov; trije so se vzdržali, dva pa sta bila proti njemu.

Barada sicer s svojo ekipo ta konec tedna na Rogli pripravlja tradicionalni pripravljalni tabor v različnih borilnih športih, za katerega se je prijavilo kar 550 borcev iz 24 držav.