Slovenski odbojkarji najbolj nadarjeni v Evropi

»Verjamem, da je za te mlade fante omejitev le nebo«

Mlada odbojkarska reprezentanca Slovenije. FOTO: Facebook OZS

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca do 17 let je na evropskem prvenstvu v Albaniji osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi odbojkarski upi so v finalu v Tirani s 3:0 (23, 21, 23) premagali favorizirane Ruse. Mladi odbojkarji so tako Sloveniji priborili prvi naslov evropskih prvakov in nov izjemen dosežek za slovensko odbojko. »Mislim, da je bila naša ekipa danes boljši nasprotnik. Dobro smo se pripravili na tekmece, saj smo proti njim igrali že v skupinskem delu tekmovanja,« je dejal selektorV polfinalu so mladi Slovenci premagali prvourvščeno ekipo skupine B, Poljsko, s 3:0. V skupini A so varovanci Iztoka Kšele osvojili drugo mesto za Rusi, ki so slovensko izbrano vrsto v skupinskem delu premagali s 3:2 v četrtem krogu. V prvih treh so slavili proti Albaniji (3:0), Turčiji (3:0) in Belgiji (3:1), v zadnjem, petem krogu pa so v dvoboju, ki ni odločal o potniku v polfinale, izgubili proti Latviji z 1:3.»Za prvenstvo se nismo imeli možnosti veliko pripravljati, a smo nato na turnirju iz tekme v tekmo rasli ter stopnjevali ritem in prav v finalu prikazali našo najboljšo predstavo. Moram biti iskren, tega uspeha nismo pričakovali. Presrečni smo. Rad bi pohvalil to izjemno generacijo fantov, ki je visoko motivirana in pripravljena garati. Verjamem, da je za njih meja le nebo,« je za konec dejal selektor.