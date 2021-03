Slovenski orli znova napadajo stopničke

Slovenski smučarski skakalci so že v poskusni seriji na letalnici bratov Gorišek pokazali, da so izjemno nabrušeni za moštveno tekmo, ki se bo začela ob 10. uri. Naši reprezentanti so namreč s svojimi nastopi napovedali boj za nove stopničke.



Najboljši polet je med slovenskimi »orli« znova uspel včerajšnjemu junaku Boru Pavlovčiču, ki je imel z 218 metri tretji dosežek za Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (233 m) in Avstrijcem Michaelom Hayböckom (230,5 m).



Domen Prevc je poletel 228 metrov daleč, kar je bila sedma ocena, njegov (naj)starejši brat Peter Prevc (220 m) je imel deseti dosežek, Žiga Jelar (208 m) pa je imel 14. oceno.



Na decembrskem svetovnem prvenstvu v Planici so se zmage veselili Norvežani, ki so po hudem boju na koncu strli odpor Nemcev, bronaste kolajne pa so si prileteli Poljaki. Slovenci so zasedli nehvaležno četrto mesto.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: