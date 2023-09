Slovenski šport(niki) si vsekakor zasluži(jo) imeti svoj praznik

V nadaljevanju preberite:

Zakaj si slovenski šport(niki) zasluži(jo) imeti svoj praznik, čemu se pogosto čudijo v tujini, kaj so slednjič prepoznali pristojni v naši državi, zakaj so za dan slovenskega športa izbrali ravno 23. september, na čigavo pobudo so ga razglasili, čemu je po besedah Franja Bobinca, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez, pravzaprav namenjen praznik, česa je še posebej vesel, kako ga bo preživel sam, zakaj so preložili olimpijski festival ...