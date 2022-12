Slovenski športniki odlični na divjih in mirnih vodah

Slovenski tekmovalci so na svetovnih jakostnih lestvicah v slalomu in spustu na divjih vodah ter sprintu na mirnih vodah pri vrhu ob koncu 2022. Med prvimi tremi v posameznih kategorijah namreč lahko najdemo Anjo Osterman, Špelo Ponomarenko Janić, Jošta Zakrajška, Benjamina Savška, Luko Božiča, Evo Terčelj, Petra Kauzerja in Nejca Žnidarčiča.

Po sanjski sezoni 2022 je Anja Osterman na vrhu leto končala tudi v razvrstitvi kajakašic na 200 metrov. Za točke svetovne jakostne lestvice so štele tekmi svetovnega pokala v Račicah in Poznanju ter svetovno prvenstvo v Kanadi. Po dosežkih je na 200-metrski razdalji zasedla prvo mesto, pred Poljakinjo Marto Walczykiewicz in še eno odlično slovensko kajakašico Špelo Ponomarenko Janić. Na 500 metrov je bila Anja Osterman tretja, pred njo sta bili Novozelandka Lisa Carrington in Nemka Jule Hake, medtem ko je bila Špela Ponomarenko Janić 16.

Jošt Zakrajšek na prvem mestu

Jošt Zakrajšek, ki je na svetovnih pokalih na 5000 metrov osvojil srebro in bron, je na svetovni lestvici na tej razdalji prvi, za njim sta Portugalec Fernando Pimenta in Danec Thorbjorn Rask. Na 1000 metrov je Zakrajšek zasedel 26. mesto

Anja Osterman in Benjamin Savšek FOTO: KZS

Na petem mestu se je v razvrstitvi na 200 metrov znašel Vid Debeljak. Najboljši tekmovalec najkrajše razdalje v letu 2022 je Šved Petter Menning. Na 500 metrov je Rok Šmit po treh tekmah sezone osvojil 15. mesto. Debeljak in Šmit sta nastopila tudi v K2 500m, kjer sta na svetovni lestvici 61. Vodita Avstralca Green in Van Der Westhuyze.

Prevlado med slalomisti na divjih vodah v kanuju potrjujeta Benjamin Savšek in Luka Božič, ki zasedata prvo in drugo mesto. Anže Berčič je 23., Jure Lenarčič 46., Nejc Polenčič 65., Klemen Vidmar 80., Žiga Lin Hočevar 87., med najboljšo stoterico pa najdemo še Juša Javornika, ki je 92. Za razvrstitev na slalomski svetovni jakostni lestvici štejejo uvrstitve na tekmah svetovnega pokala, svetovnem prvenstvu in tekmah za točke ICF.

V kajaku sta na vrhu Čeha Vit Prindiš in Jiri Prskavec, tik za njima na tretjem mestu pa najdemo Petra Kauzerja. Najboljšo deseterico zaokrožuje Celjan Martin Srabotnik. Niko Testen je 28., Vid Kuder Marušič 49., Žan Jakše 70., Ulan Valant pa 92.

Peter Kauzer FOTO: Nina Jelenc/KZS

Prav tako tretja je med kajakašicami Eva Terčelj, pred katero sta uvrščeni Avstralka Jessica Fox in Nemka Ricarda Funk. Urša Kragelj je 16., Eva Alina Hočevar 25., Ajda Novak 34., Lea Novak pa 96. Jessica Fox je najboljša tudi v kanuju, kjer je Eva Alina Hočevar 24., Alja Kozorog 25., Lea Novak pa 46.

V spustu na divjih vodah za razvrstitev na svetovni lestvici štejejo svetovno prvenstvo leta 2019 ter tekme v sezonah 2021 in 2022. Leta 2020 tekem ni bilo zaradi pandemije novega koronavirusa.

Nejc Žnidarčič brez konkurence

Brez konkurence med kajakaši je svetovni prvak v sprintu Nejc Žnidarčič, ki je trdno zasidran na prvem mestu, Na četrtem mestu je Anže Urankar. Premoč Slovencev v tej kategoriji potrjujeta še Tim Novak kot sedmi in Simon Oven kot deveti. Med kajakaši je Tjaš Til Kupsch 35., Vid Oštrbenk 51., Lenart Stanovnik 55., Matija Preskar 61., Urban Novak 72., Erazem Šavli pa 80.

Med kajakašicami je najvišje uvrščena Slovenka Ana Šteblaj, ki je 17., Živa Jančar je 27., Nika Ozimc 28., Helena Domanjko pa 76. Vodi Francozinja Phenicia Dupras, pred Italijanko Mathilde Rosa in Čehinjo Terezo Kneblovo. Kanuist Blaž Cof je na svetovni jakostni lestvici 15., Nejc Gradišek je 18., Martin Gale 21., Leon Breznik pa 37. V razvrstitvi dvojcev sta Nejc Gradišek in Martin Gale 10.