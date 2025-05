Špeli dvakrat 17. mesto

Slovenski plavalki Špela Perše in Maša Arnež sta sklenili letošnje evropsko prvenstvo v maratonskem plavanju na Hvaru. Peršetova je v Starem Gradu na 5 in 10 km zasedla 17. mesto, Arneževa je tekmo na 5 km končala na 23. mestu, na 10 km pa odstopila. V petek sta se pomerili še na trikilometrski preizkušnji na izpadanje in bili 20. in 22.

EP v daljinskem plavanju na hrvaškem otoku se bo danes končalo z mešano ekipno tekmo 4 x 1500 m, kjer pa Slovenija ne nastopa.

Obe naši plavalki sta nastopili v preostalih posamičnih disciplinah. Uvodno sredino preizkušnjo na 10 km je reprezentantka iz radovljiškega kluba sklenila na 17. mestu z zaostankom 4:43,88 minute za zmagovalko Madžarko Viktorio Mihalyvari, medtem ko Maša ni prišla do konca.

V četrtek je Peršetova na 5 km ponovila dosežek prejšnjega dne, tokrat je za zmagovalko Italijanko Ginevro Taddeucci zaostala 3:16,21 minute. Arneževa je zaostala 8:43,97 minute na 23. mestu med 24 tekmovalkami, ki so prišle v cilj.

Nato je sledila še zadnja disciplina, in sicer nova tekma na izpadanje na 3 km. Slovenki sta končali že po prvem plavanju, Špela je zaostala nekaj več kot 20 sekund na 20. mestu, Maša pa nekaj več kot dve minuti za 22. Šestnajst plavalk se je uvrstilo v drugi krog, deset pa v finale, v katerem je najhitreje plavala Madžarka Bettina Fabian.