Donava ji ustreza bolj kakor morje

V Beogradu se bo v ponedeljek začelo evropsko prvenstvo v plavanju. Uvodni teden bodo slovenske barve branile »»maratonka« Špela Perše tar umetnostni plavalki Karin Pesrl in Maša Avramovič. Tekmovalci v bazenskem delu, Slovenija jih na prvenstvo pošilja 13, se bodo odpravi priključili teden dni pozneje.

Prva bo že v ponedeljek na delu Karin Pesrl s prosto sestavo v posamični konkurenci, naslednji dan se bosta skupaj z Mašo Avramovič predstavili v prosti sestavi v duetu. Po dveh dneh premora, 14. junija, bo na sporedu obvezni oziroma tehnični nastop.

Slovenki na prvenstvo odhajata zelo optimistični, njun glavni letošnji cilj pa bo avgustovsko mladinsko svetovno prvenstvo v Peruju. Osvojene točke na mladinskih tekmah v tej sezoni, zmaga dueta v Budimpešti, Beogradu in na Malti, Pesrlova pa je posegala po stopničkah tudi v posamični konkurenci, vlivajo optimizem.

»Konkurenca bo zelo močna, saj bo za številne ekipe to tudi generalka za olimpijske igre. A tudi za Slovenijo ob izvedbi vaje brez napak finale ni nedosegljiv. Menim, da sta dekleti v duetu močnejši, saj Karin v posamični konkurenci večkrat zgreši, če pa bi ponovila pristop z Malte, kjer je brez napake osvojila drugo mesto, je to možno tudi med posameznicami,« je pred odhodom v Beograd povedala trenerka Agnieszka Sigienczuk.

Kot pravi, imata Slovenki nekoliko slabše izhodišče, saj skupaj nastopata šele prvo sezono. »Obe sta še mladinki in na MSP bosta zanesljivo merili na finale, za člansko raven pa jima še malo manjka. Razlike so tudi v koreografiji, saj je v mladinski konkurenci omejen čas izvedbe vaje pod vodo, v članski pa tega ni in mi se pripravljamo v prvi vrsti za mladinsko tekmovanje v Peruju.«

Špela Perše je v dobri formi. FOTO: Igor Mali

Napoveduje uvrstitev med najboljših 16

Odmor umetnostnih plavalk, 12. in 13. junija, bo z nastopi zapolnila daljinska plavalka Špela Perše, ki jo najprej čaka 10-kilometrska olimpijska razdalja, nato pa še pol krajša tekma. »Prav veliko časa po februarskem svetovnem prvenstvu ni bilo. Plavala sem le v Piombinu, kjer sem nastopila za trening in zasedla 28. mesto, a se za to tekmo nisem posebej pripravljala.«

Forma je dobra, zato Peršetova za Beograd napoveduje uvrstitev med najboljših 16, pa čeprav je imela v jesenskem delu sezone po padcu s kolesom in počeni nadlahtnici obilo težav s pripravo. »Osebno mi bolj ustreza 10-kilometrska tekma, a težko kaj napovedujem, saj bo krajšo preizkušnjo v luči priprav za olimpijske igre v Parizu morda kdo izpustil. A ne glede na konkretna imena bo konkurenca zelo močna, saj imajo najboljše države veliko dobrih plavalcev.«

Prednost radovljiške plavalke bi bil lahko nastop v Donavi in ne v morju. »Meni to zelo ustreza saj so valovi na rekah manjši. Tudi temperature naj bi bile idealne, zato je prizorišče zame tako rekoč optimalno.«