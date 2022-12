Spomini za ponos in zasuk v leto 2023

Resda je desetletje naokrog od zadnjega odmevnega dosežka slovenskega veslanja, olimpijske kolajne Iztoka Čopa in Luke Špika v Londonu, lepo pa je bilo prisluhniti spominom in se ozreti v prihodnost. Na sobotnem večernem blejskem srečanju ob 70. obletnici veslaške zveze sta o najlepši dobi posebej govorila trener Miloš Janša in Čop, sedanja aduta Rajko Hrvat in Jaka Čas pa sta se usmerila v leto 2023, ko bo na Bledu evropsko prvenstvo, v Beogradu pa svetovno prvenstvo. Na srečanju sta Peter Fajfar in Nataša Mrak, avtorja lične knjige o 70 letih veslanja pri nas, spregovorila iz svojega zornega kota.

Na slovesni prireditvi pa je bilo še precej znanih obrazov tako z lokalne scene kot tudi iz slovenskega športa, med drugim pa srečanje niso zamudili niti vsi trije kandidati za predsednika OKS: Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik. Njihovo navzočnost gre seveda pričakovati tudi na torkovi slovesnosti v Ljubljani, kjer bo Društvo športnih novinarjev Slovenije razglasilo najboljše športnike leta 2022. S. U.