Srbija prva in najpomembnejša ovira

Slovensko odbojkarsko reprezentanco v naslednjih dneh čaka zadnji turnir v letošnji izdaji lige narodov v poljskem Gdansku. Po treh zmagah in petih porazih na prvih dveh turnirjih evropske podprvake čaka ogorčen boj za osmerico, ki vodi na zaključni turnir v Bologni. Najprej je na vrsti tekma proti Srbiji, začela se bo ob 20. uri.

V primeru poraza bi bile možnosti za napredovanje zelo majhne, tega se zavedajo tudi v slovenski izbrani vrsti, ki jo s klopi vodi Avstralec Mark Lebedew.

»Najpomembneje je, da so fantje, ki so zboleli na Filipinih, nazaj in na 100 odstotkih. V nadaljevanju tekmovanja se bomo zanašali na izkušnje iz preteklosti ter uspehe s pomembnih tekmovanj. Vsa naša pozornost je usmerjena v tekmo s Srbijo,« je ob tem dejal slovenski selektor.

»Upam in verjamem, da smo se s prvih dveh turnirjev nekaj naučili. Zdaj nam bo lažje, ker smo v polni postavi. Osredotočeni gremo na prvo tekmo s Srbijo, ki je za nas najbolj pomembna,« je med drugim dodal mladi slovenski sprejemalec Rok Možič.

Doslej je na osmih tekmah Slovenija zabeležila tri zmage in pet porazov, kar zadošča za trenutno deseto mesto. Razlika do osmega mesta, ki ga drži Iran, je ena zmaga oziroma tri točke.

Slovenijo na zadnjem turnirju v Gdansku čakajo štiri tekme, danes proti Srbiji, v sredo proti Bolgariji, dan kasneje proti Iranu, za konec pa še v nedeljo proti domači Poljski.