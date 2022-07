Sredozemlje padlo, sledi pohod na Rim

V nadaljevanju preberite:

Slovensko plavanje je na zelo dobri poti. Enaindvajsetletna Janja Šegel si je na nedavnih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu priplavala tri zlate kolajne (200 m prosto, štafeti 4 x 100 in 4x 200 m prosto) in eno srebrno odličje, na 100 m prosto, Katja Fain pa je potrdila, da v bazenih raste in raste. Dvajsetletna Mariborčanka si je v alžirskem 50-metrskem bazenu pribojevala štiri odličja (najžlahtnejši v že omenjenih štafetah, srebrni na 200 in 400 m prosto), seveda pa gre za nosilko kolajne, bronaste, z evropskega prvenstva v kratkih bazenih na 200 m v prostem slogu v ruskem Kazanu lanskega novembra.