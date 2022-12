Stevens 13. na 50 m prsno

Plavalec kranjskega Triglava Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Melbournu osvojil 13. mesto na 50 m prsno. S 26,33 je v polfinalu plaval skoraj identičen čas kot v kvalifikacijah, kjer je bil dve stotinki sekunde hitrejši. Stevens je za osmim mestom in želenim finalom zaostal za 29 stotink sekunde. Tara Vovk je v isti disciplini med dekleti s 30,39 dosegla nov slovenski rekord in 19. mesto. Za polfinalom je zaostala šest stotink sekunde.

»Škoda, ker Petru ni uspelo nekaj dodati glede na jutranji nastop. Ko je želja velika, je nastop preveč nervozen, takrat pa preveč trdo odplava. Polfinale in 13. mesto je vrhunska uvrstitev, a vsa pozornost je bila v treningu in na pripravah usmerjena v to SP. Želje so bile večje, tako da domov odhajava razočarana,« je po tekmi povedal Stevensov trener Luka Berdajs.