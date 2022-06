Stevens, Fainova in Šeglova v polfinalu

Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Budimpešti si je slovenski tabor v današnjih kvalifikacijah priplaval tri popoldanske polfinalne nastope: Peter John Stevens na 50 m prsno ter Janja Šegel in Katja Fain na 200 m prosto. Kot prvi se je v metropoli ob Donavi predstavil Stevens iz kranjskega Triglava. Z dosežkom 27,64 sicer ni navdušil, letos je bil hitrejši na mitingu v Gradcu, kot 15. pa si je vseeno priplaval polfinale in priložnost za popravni izpit. S 26,68 je bil najboljši Italijan Nicolo Martinenghi, ki je v nedeljo osvojil naslov prvaka na 100 m prsno.

»Z nastopom nisem popolnoma zadovoljen, saj sem se preveč oziral na tekmece, namesto da bi plaval svojo dirko. Ampak v polfinale se mi je uspelo uvrstiti in popoldne bom poskušal izpolniti svoj cilj, odplavati svojo dirko in z osme proge morda celo presenetiti ter se uvrstiti v finale. To mi je v preteklosti že uspelo,« je menil Stevens. Najbolj prepričljiva je bila ravenska olimpijka Janja Šegel, ki je z 1:57,71 na 200 m prosto zasedla sedmo mesto in ob dobrem popoldanskem polfinalu, bržkone bo potreben osebni rekord, bi lahko postala prva plavalka po Sari Isaković leta 2005 v Montrealu, ki bi nastopila v finalu SP v 50-metrskih bazenih.

»Z jutranjim dosežkom sem zelo zadovoljna. Pol sekunde slabše od osebnega rekorda je za jutranje plavanje dober pokazatelj, da sem dobro pripravljena. Za nastop v polfinalu imam še veliko rezerve že samo glede frekvence plavanja, tako da če odplavam na pravi frekvenci, vem, da sem sposobna odplavati osebni rekord,« je po nastopu dejala Šeglova. Za las se je izšlo tudi Katji Fain s povprečnim dosežkom 1:58,84 in 16. mestom. Najboljša je bila Kitajka Junxuan Yang z 1:56,58, favoritinje pa so zanesljivo še nekoliko skrivale karte. »Z nastopom nisem zadovoljna. Dirka ni izpadla tako, kot mora, niti ni bil takšen rezultat. Kljub temu sem se uvrstila v polfinale in popoldan imam še eno priložnost, da odplavam rezultat, za katerega sem trenirala,« je menila Fainova.