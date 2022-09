Stožiški pekel še naslednjih 24 ur daje adrenalin

V nadaljevanju preberite:

Slovenske odbojkarje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani v današnji osmini finala ob 17.30 čaka nov obračun z nemškimi, te so gladko s 3:0 ugnali že v zadnjem kolu skupinskega dela mundiala. V razprodani dvorani Stožice bo v slovenskem igralnem stroju svojo vlogo imel tudi podajalec Dejan Vinčić, sicer član nemškega podprvaka in pokalnega zmagovalca Friedrichshafna. Pred obračunom je v pogovoru navrgel veliko zanimivih in tehtnih besed.