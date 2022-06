Suspenz Blessing Okagbare podaljšali še za eno leto

To pomeni, da bo kazen Blessing Okagbare zaradi dopinških kršitev skupno znašala kar enajst let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Olimpijsko podprvakinjo iz Pekinga leta 2008 v skoku v daljino so po pozitivnem testu suspendirali pred lanskim olimpijskim nastopom v teku na 100 metrov.

Kot so ob prvotni prepovedi pojasnili pri Enoti za atletsko integriteto (AIU), je visoka kazen posledica tega, da je šlo za organiziran dopinški sistem. Sicer pa je Okagbarejeva, ki je zanikala obtožbe, dobila petletno kazen zaradi goljufanja z Epom in človeškim rastnim hormonom, dodatna petletna kazen pa jo je doletela zaradi zavrnitve sodelovanja pri preiskavi.

Zaradi kazni 33-letne tekmovalke Nigerija ne bo mogla tekmovati v štafeti 4 x 100 metrov na letošnjem julijskem svetovnem prvenstvu v Eugenu. Okagbarejeva je bila namreč del štafete, ki si je na nigerijskih olimpijskih kvalifikacijah sicer zagotovila mesto na SP, a so po dopinških razkritjih te izide izničili.