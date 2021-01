Svetovni podprvak v formuli 1 se spogleduje z nastopom na reliju za SP

Nobena skrivnost ni, da je tudi Mercedesov finski dirkač Valtteri Bottas, ki je lani ubranil naslov svetovnega podprvaka v formuli 1, velik ljubitelj relija - kakor pravzaprav mnogi rojaki. Minuli konec tedna se je s citroënom DS3 udeležil preizkušnje za (odprto) finsko prvenstvo po zasneženih in poledenelih cestah okrog Rovaniemija ter v precej močni konkurenci zasedel šesto mesto.



Za zmagovalcem, rojakom Juhom Hänninenom (toyota yaris), je zaostal za 3:48,3 minute. »Lepo je bilo priti do cilja. Zelo sem užival v posebnih hitrostnih preizkušnjah in se znova veliko naučil,« je povedal 31-letni Bottas in pristavil, da resno razmišlja tudi o nastopu na reliju za svetovno prvenstvo, ki bo med 26. in 28. februarjem prav tako v Rovaniemiju.



Zmago na arktičnem reliju, kakor so ga poimenovali prireditelji, je – kot že omenjeno slavil – Hänninen, ki je za Toyoto preizkušal nove dele in gume. »Za nami je zelo dober test. Opravili smo nalogo,« je bil kratek in jedrnat 39-letni Finec, ki se je več sezon dokazoval tudi med svetovno elito. Najuspešnejši je bil leta 2017, ko je v skupni razvrstitvi končal na devetem mestu.



Minuli konec tedna je bil razred zase, saj je drugouvrščenega rojaka Teemu Asunmaa (škoda fabia) prehitel za 2:29,2 minute, tretje mesto pa je osvojil sila nadarjeni 19-letni Oliver Solberg (hyundai i20, + 2:30,1), sin norveškega svetovnega prvaka Pettra Solberga (2003), ki je v Rovaniemiju in okolici dirkal pod švedsko zastavo.









