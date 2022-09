Tabor Anthonyja Joshue čaka le še na odgovor Tysona Furyja

Potem ko je Tyson Fury javno izzval Anthonyja Joshuo, je njegov angleški rojak ponujeni dvoboj najprej sprejel tako na družabnih omrežjih, zdaj pa tudi »na papirju«. Kot so izjavili njegovi menedžerji, je Joshua sprejel ponujene pogoje za dvoboj, ki naj bi se odvil 3. decembra. Čakajo le še na zeleno luč s strani prvaka po verziji WBC.

»Sprejeli smo vse pogoje, ki nam jih je predstavila Furyjeva ekipa in čakamo na odgovor,« so že v petek zapisali pri 258 Management in Matchroom Boxing, kjer so (vsaj javno) komuniciranje ustavili v znak spoštovanja po smrti britanske kraljice Elizabete II.

Na zapis 258 na twitterju se je odzval Furyjev promotor Frank Warren, ki je zapisal: »Zelo kmalu bo pogodba pri vas.«

Dvaintridesetletni Joshua, nekdanji svetovni prvak, je avgusta v Savdski Arabiji utrpel še drugi poraz s prvakom WBA, WBO, IBF in IBO Ukrajincem Oleksandr Usikom, medtem ko je 34-letni Fury aprila napovedal upokojitev, nato pa pred dnevi Joshuo izzval na tako imenovano »Bitko za Britanijo«.