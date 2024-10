Kot v karieri je tudi v življenju več porazov kot zmag, vztrajnost je poplačana

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je delovno praznovanje svoje 33-letnice v Portorožu sklenil z delavnicami, kjer so športniki dobili različne praktične nasvete za čas karier in tudi po njih, kjer je tudi polno vzponov in padcev. Nasvete so dali športnim organizacijam, govorili so o financah, pa tudi prostovoljstvu kot temelju športa.

Franjo Bobinac, predsednik OKS, je dejal, da bodo pripravili povzetke dogajanja, ki bodo potem na voljo tudi tistim, ki niso prišli na Primorsko. Prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja, ki je ob rojstnem dnevu prejel čestitke, je nedavno podaljšal pogodbo z glavnim pokroviteljem, OTP banko. Ta bo podpornik slovenske olimpijske družine v olimpijskem ciklu, ki se bo sklenil s poletnimi olimpijskimi igrami leta 2028 v Los Angelesu.

Nekdanji veslač Iztok Čop, predsednik kluba olimpijcev, je olimpijske certifikate podelil atletinjama Maji Mihalinec Zidar in Neji Filipič, judoistkama Maruši Štangar in Kaji Kajzer, veslačici Nini Kostanjšek, jadralki Lin Pletikos ter nekdanji alpski smučarki Andreji Leskovšek McQuarrie.

Športnikom so predstavili vijugaste poslovne poti po končanih karierah. »Šport je sestavljen iz porazov in redkih zmag, ki si jih še toliko bolj vesel. Tako potem v nadaljevanje življenja prenesemo vztrajnost, da se pobereš tudi po tisoč padcih, ki so prav tako del življenja,« je pot druge kariere strnil nekdanji kajakaš Andraž Vehovar.

Govora je bilo tudi o opolnomočenju žensk v športu. FOTO: Aleš Fevžer/OKS

Dobitnik srebrne olimpijske kolajne leta 1996 v Atlanti je predstavil svojo drugo pot, v kateri je posledice pri njem pustil desetmesečni izlet v politiko. »Potem nisem bil več zaposljiv. A sem našel drugo pot, v kateri sedaj uživam in v praksi uporabljam svoj doktorat iz kemije,« je dodal soustanovitelj podjetja Berk-Vehovar Composites.

Pomen izobraževanja je izpostavila tudi Ana Drev, nekdanja alpska smučarka je ustanovila podjetje Snow Monkey, ki pa ni neposredno povezano z njenim študijem na Filozofski fakulteti.

»Po smučarski karieri opravljam delo, ki me veseli, a ni bilo lahko, kar dolgo sem se lovila, preden sem našla poslovno pot, saj sem nanjo stopila kar naivno. Kljub dobremu izdelku je bilo brez izkušenj težko priti do poslovnih procesov in mi je šport pomagal, da se nisem predala in sem nadaljevala,« je povedala Drevova.

Oba omenjena nekdanja športnika sta izpostavila pomen izobraževanja. Tokrat so z II. gimnazijo Maribor, gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju in gimnazijo Jesenice podpisali pogodbo za študij na daljavo, v tem projektu sodeluje tudi ljubljanska gimnazija Šiška. Športniki so dobili tudi natančne podatke o statusnih pravicah, od zdravstvenega zavarovanja do šolanja.

Na delavnicah so bili deležni tudi praktičnih nasvetov s področja osebnih financ in finančnega poslovanja, pa tudi praktičnih nasvetov za dober javni nastop. Slednje je podrobno predstavila Maja Mihalinec Zidar.

Štiriintridesetletna atletinja je povedala, da bo kljub ponesrečeni sezoni, v kateri se ji ni uspelo še tretjič uvrstiti na OI, podaljšala kariero in bo tekmovala v naslednji dvoranski sezoni.

Andraž Vehovar ima uspešno poslovno kariero. FOTO: Leon Vidic

Uspešno pa je zaključila študij komunikologije v ZDA in pri nas, zato je lahko tokrat to izobrazbo tudi izkoristila kot že nekajkrat v preteklosti. Predstavila je praktične primere javnega nastopanja, pasti, ki jih predstavljajo družbena omrežja in obenem pomen, ki jih imajo za grajenje osebne znamke.

Osvetlili so najpomembnejše teme pri poslovanju društev in zvez s praktičnimi primeri pri davkih, računovodstvu, kadrovskih vprašanjih, nagradah prostovoljcem, ločevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Med predavatelji je bil tudi nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič, ki je bil tudi direktor dveh davčnih uprav, v domovini in v Srbiji.

Med zelo pomembnimi temami je bilo tudi pridobivanje evropskih sredstev in orodij, ki so za to na voljo športnim organizacijam. Predstavili so načrt nacionalne ureditve prostovoljstva v športu in primere dobrih praks iz Slovenije in tujine.