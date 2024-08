Urbane igre v odprtem Parizu so pustile poseben pečat

V nadaljevanju preberite:

Le še zaključni konec tedna je pred nami na olimpijskih igrah v Parizu. V tokratnem sporedu so slovenski vrhunci zgoščeni ob koncu programa, pred zaključno slovenostjo še ostajajo možnosti, da Slovenija obogati bero kolajn. S predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije smo se pogovarjali o vrhuncih in izzivih, ki so jih zanj prve OI v tej vlogi prinesle.

Olimpijske igre se približujejo koncu. Kako ste jih doživeli, kakšen vtis so pustile?

Če pogledamo na splošno, so igre res izjemne, so najbolj urbane, večina prizorišč je v centru Pariza. Ogromno je ljudi na tribunah in drugod, ki spremljajo tekmovanja. Tekme potekajo pred glavnimi znamenitostmi, pred Eifflovim stolpom, v Grand Palais, kjer poteka sabljanje in tako dalje, je res izjemno. Posebne so tudi, ker so po 12 letih spet na evropskih tleh, vsaj 12 let jih zagotovo v Evropi ne bo več. Tudi zato so za nas posebne.

Odločili ste se, da obudite projekt Slovenske hiše, ki je bil velik logistični zalogaj.

Imeli smo jih že prej, a smo želeli narediti najboljšo, najbolj bogato hišo doslej in mislim, da nam izredno dobro uspeva. Na eni strani imamo odprt prostor za navijače, kjer je vzdušje vsak dan zelo dobro, notranji prostor za dogodke pa je namenjen posebnim gostom, s katerimi slavimo športne uspehe in prirejamo pogovore, ki so povezane s športom. Proslavili smo zlato odličje Andreje Leški, prišla je tudi Neža Klančar, ki je poskrbela za res velik dosežek slovenskega plavanja. Dotaknili smo se tudi tematik, ki so na drugačen način povezane s športom, od trajnostnega razvoja do druge kariere in opolnomočenja žensk, program je res raznovrsten. Vesel sem, da je bilo zanimanje medijev, javnosti in pomembnih gostov iz tujine za naše dogodke zelo veliko.

Prišel je tudi slovenski politični vrh, za igre vlada veliko zanimanje, kajne?

Imamo res veliko podporo s strani vlade, od prvega dne so bili zraven projekta Slovenske hiše, na obiskih v Parizu pa vidijo, da je bil denar dobro naložen in da smo uspeli narediti dobro promocijo Slovenije, njenega turizma, kulture in kulinarike.