Tänak na poti do zmage v Čilu videl celo nekaj rojakov

Estonski dirkač Ott Tänak (M-Sport Ford) je slavil zmago na reliju po Čilu, 11. letošnji preizkušnji za svetovno prvenstvo. Na drugem mestu je dirko z 42 sekundami zaostanka končal Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), tretji pa je bil Valižan Elfyn Evans (Toyota).

Moštvo Toyote, finski branilec naslova svetovnega prvaka Kalle Rovanperä je pristal na četrtem mestu, si je že dva relija pred koncem prvenstva zagotovilo konstruktorsko lovoriko. V boju za vozniški naslov prvaka ima Rovanperä še vedno veliko prednost v seštevku sezone, ni pa še potrdil osvojitve novega naslova.

Do zadnjega dne relija je na drugem mestu vozil Kallejev rojak Teemu Suninen (Hyundai), ki pa je na predzadnji hitrostni preizkušnji zletel s ceste in končal dirko. To je odprlo pot Toyoti, ki je morala na zadnji hitrostni preizkušnji, kjer podeljujejo dodatne točke, dobiti štiri več od Hyundaija, kar je Japoncem tudi uspelo, tako da se že v Čilu veselijo konstruktorske lovorike.

»Ponosen sem na ekipo. Tako na voznike kot na vse druge, ki smo trdo delali celo sezono. Še nikoli nismo zmagali tako zgodaj v sezoni, kar le potrjuje naše dobro delo,« je uspeh pospremil vodja Toyotine ekipe, nekdanji vrhunski dirkač Jari-Matti Latvala.

Finec Kalle Rovanperä se je moral tokrat sprijazniti s četrtim mestom. FOTO: Guillermo Salgado/AFP

Drugič letos na vrhu

Tänak je vodstvo prevzel že v petek po prvi etapi, a je bila takrat prednost še majhna. V soboto je odlično odpeljal dopoldanski del etape in prednost povišal že na več kot 40 sekund. Tudi zahteven popoldanski del je odpeljal brez večjih napak in se učvrstil v vodstvu. Pred najbližjim tekmecem Suninenom je imel skoraj minuto naskoka, Neuville pa je zaostajal že za minuto in 12 sekund.

Danes je lahko estonski as nekoliko umiril ritem. Prednost se je topila, po odstopu Suninena je bil najbližje Belgijec, a na koncu je Tänak slavil s še vedno prepričljivim naskokom. »Končno je šlo vse po načrtih. Hvala vsem v naši ekipi, smo majhno moštvo, a smo delali odlično. Neverjetno, celo nekaj Estoncev je tu,« se je veselil Tänak, ki je dosegel drugo zmago v sezoni in skupno 19. v karieri.

Rovanperä je končal na četrtem mestu; celoten konec tedna se za svetovnega prvaka, ki je prav danes praznoval 23. rojstni dan, ni razpletel povsem po željah. A ima še vedno vse v svojih rokah. V SP ima zdaj 31 točk naskoka pred Evansom, naslednjo priložnost za predčasno ponovitev lanskega skupnega uspeha pa bo imel že na naslednjem reliju.

Skupni vrstni red za SP: 1. Rovanperä (Fin, Toyota) 217, 2. Evans (VB, Toyota) 186, 3. Neuville (Bel, Hyundai) 155 4. Tänak (Est, M-sport Ford) 146, 5. Ogier (Fra, Toyota) 99.

Do konca sezone sta še dve dirki, naslednja bo novi srednjeevropski reli, ki ga bodo med 26. in 29. oktobrom gostile Avstrija, Češka in Nemčija.