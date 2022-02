Tekaški raj med tovornjaki in osli

V nadaljevanju preberite:

Nad prestolnico Etiopije se dviga več gričev. Z mestnih ulic se zdi, da so lahko dosegljivi, a ko se pot obrne navkreber pri zajetnih dveh tisočakih nadmorske višine, korak hitro postane počasnejši. Adis Abeba je namreč četrta najvišje ležeča prestolnica na svetu, meri 2355 metrov, višje so le Bogota (2625), Quito (2850) in La Paz (3640), vsi v Južni Ameriki.

Najprej je švignila mimo ena skupina tekačev, zatem je okoli ovinka v nasprotno smer pritekla še druga skupina, za njo tretja, četrta … Fantje in dekleta so tekli tako hitro, da je bilo zelo očitno, da tečejo precej zares. In kmalu je postalo jasno, da se bolj zares niti ne da teči.

»Če boš prišel vsak dan zjutraj in zvečer, boš gotovo srečal velika imena. Ravno včeraj je tukaj tekel Kenenisa Bekele,« je razlagal. »Malce bolj spodaj je vila Heileja Gebrselassieja, toda zdaj ga vidimo samo občasno. A ko teče, je še vedno hiter.«