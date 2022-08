Test proti Franciji bo veliko težji kot proti Kamerunu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po zmagi proti Kamerunu v prvem kolu skupinskega dela svetovnega prvenstva tokrat pred precej težjo nalogo. Varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja se bodo v nedeljo ob 20.30 v Stožicah pomerili s Francijo, sicer zmagovalko letošnje lige narodov.

Francoski odbojkarji so v petek ugnali Nemčijo s 3:0 v nizih, vseeno pa ni šlo za gladko zmago. Tako v drugem kot v tretjem nizu so galski petelini močno zaostajali, a se nato v samem zaključku vrnili ter unovčili izkušnje s težkih tekem v zadnjih letih.

Francozi veljajo za eno najboljših reprezentanc na svetu, saj so olimpijski prvaki in zmagovalci lige narodov. V tem tekmovanju so v zadnjih sedmih letih slavili še dvakrat (2015, 2017), trikrat pa so zasedli še mesto med prvimi tremi. Pred sedmimi leti so bili na EP edinkrat doslej zlati, potem ko so v finalu premagali prav slovensko izbrano vrsto, ki je takrat prvič osvojila srebro. To ji je nato uspelo še na prvenstvih leta 2019 in 2021.

Zmaga na nedeljski tekmi bi že pomenila napredovanje v osmino finala, a o tem v slovenskem taboru ne razmišljajo. V mislih je zgolj Francija, na klopi katere sedi nekdanji slovenski selektor, Italijan Andrea Giani. Skrivnosti tako ne bo, česar se zaveda tudi Gheorghe Cretu.

Pomembna bo tudi dnevna forma

»Dobro se poznamo. Ne le v reprezentancah, temveč tudi na pomembnih tekmovanjih ter v velikih klubih. Pričakujem, da bosta obe zasedbi točno vedeli, kaj se dogaja na drugi strani. Posledično bo že od samega začetka tekma zelo naporna. Morda bomo morali v kakšnem trenutku poskusiti kaj novega, a moramo v prvi vrsti igrati svojo igro,« je prepričan 54-letni slovenski selektor.

Na prvi tekmi proti Kamerunu je opazil še nekaj napak, a je bil s prvo, prelomno tekmo na domačem svetovnem prvenstvu vseeno zadovoljen. Podobno so razmišljali tudi igralci, ki so hitro usmerili misli k obračunu proti Franciji.

»Ključ do zmage bosta tudi dnevna forma ter zbranost od prve do zadnje točke. Če v ključnih trenutkih izgubiš eno, dve točki, je lahko že preveč. Vsako točko moramo igrati na polno, ne smemo gledati nazaj, kaj smo naredili dobrega ali slabega, kje se nam je pripetila napaka. Biti moramo osredotočeni točko za točko in to lahko odloči zmagovalca,« je po tekmi proti Kamerunu dejal Tonček Štern.

Slovenijo sicer po nedeljskem dvoboju s Francijo čaka še soočenje z Nemčijo v torek. Slednja se bo v drugem krogu pomerila s Kamerunom.