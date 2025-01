Težak in stresen dan v Savdski Arabiji

Francoz Guerlain Chicherit v Miniju in avstralski motociklist Daniel Sanders (KTM) sta zmagovalca uvodne etape relija Dakar v Savdski Arabiji. Slovenski motociklist Toni Mulec (KTM) je zasedel 32. mesto z dobrimi 47 minutami zaostanka za najhitrejšim, Simon Marčič pa je bil 64. (+ 1:44,56).

»Prvi dan na Dakarju je za menoj. Bil je kar težak in stresen dan, saj sem že takoj zjutraj spoznal, da bo navigacija zelo težka. Sem se pa precej dobro ujel z motorjem in našel pravi ritem hitrosti. Od tukaj je šlo vse dokaj dobro do zadnjega dela speciala, kjer sem približno 70 km pred koncem storil večjo napako in v večji skupini dirkačev spregledal odsek ter po nepotrebnem zavil v levo. Tako je šlo po zlu kar nekaj minut,« je dejal Mulec, ki tretjič nastopa na vzdržljivostnem reliju.

Precej daljši staž ima Marčič, ki na Dakarju sodeluje že enajstič. »Prva etapa je bila že prava dakarska etapa. Že za zajtrk nam je dal organizator 400 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Bila je hitra etapa in tudi nevarna. Pred dolivanjem goriva, približno po 200 kilometrih, sem padel, saj je bilo zelo veliko prahu. Ko sem želel prehiteti enega tekmovalca, mi je kolo zdrsnilo in padel sem v skale. Sreča, da sem imel airbag, drugače v nedeljo ne bi štartal v naslednji etapi. Motor, hvala bogu, ni poškodovan, edino kar je, da sem nato vozil z ukrivljenim krmilom,« je dejal Marčič.

Šestinštiridesetletni Chicherit je po 499 kilometrih oziroma 413 kilometrih dolge hitrostne preizkušnje prehitel drugouvrščenega Američana Setha Quintera za 50 sekund. To je bila hkrati prva etapna zmaga za Mini na Dakarju po 2021.

Branilec naslova med avtomobilisti, Španec Carlos Sainz (Ford), je skozi cilj prišel na sedmem mestu, petkratni prvak Dakarja Naser al Atijah iz Katarja je bil 20., devetkratni svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Loeb pa je zasedel 22. mesto.

Branilec naslova med motoristi Ricky Brabec iz ZDA je bil drugi z zaostankom dobrih dveh minut.

V nedeljo se bodo tekmovalci podali na takoimenovani 48-urni kronometer po peščenih sipinah, ki vključuje 1000-kilometrsko hitrostno preizkušnjo, med katero bodo udeleženci bivakirali na prostem in ne bodo deležni pomoči servisnih ekip.