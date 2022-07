Težavna organizacija olimpijskih iger v Parizu

Ko je Tony Estanguet, vodja Pariškega olimpijskega organizacijskega komiteja (COJO) zapuščal minule olimpijske igre v Tokiu, je dejal, da je pripravljen »maraton teči s hitrostjo teka na 100 metrov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dve leti nas ločita od naslednjih olimpijskih iger, ki se uradno začnejo 26. julija 2024 v Parizu, sedaj je organizacija postala tek na 100 metrov z ovirami.

Prvi velik problem je varnost, poleg tega pa se COJO in francoska vlada soočata še s tremi ogromnimi težavami. Ena od teh je proračun, saj se stroški kar naprej kopičijo. Proračun je predstavljal problem organizatorjem že pred pandemijo in nedavno inflacijo. Septembra 2020 so organizatorji olimpijskih iger napovedali 400 milijonov manjši proračun, ki je takrat znašal 3,8 milijarde evrov. Sedaj problem z izdatki predstavlja inflacija. Priliv od prodaje vstopnic bodo lahko uporabili šele decembra, ko se bodo te začele prodajati, poleg tega pa ostaja odprtih še nekaj velikih sponzorskih mest.

Lansko poletje je družba, ustanovljena za nadzor nad gradnjo olimpijskih prizorišč in druge stalne infrastrukture, Societe de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo), zvišala oceno proračuna na 4 milijarde evrov. Francija pa je zagotovila, da bo za proračun poskrbljeno. Poleg proračuna, je tukaj še problem s prevozi. Pariz je že tako ena izmed bolj znanih turističnih lokacij, upanje na 10-milijonsko množico, ki bi se udeležila olimpijskih iger, pa lahko predstavlja precejšnjo obremenitev za pariški javni prevoz. Dve železniški liniji, ki sta bili načrtovani za prevoz ljudi na olimpijske točke, ne bosta dokončani pravočasno.

Pozornost komite posveča tudi prevozu na stadion Stade de France, kjer bodo potekala atletska tekmovanja olimpijskih iger. Francija ima prav tako pomanjkanje voznikov avtobusov, kar bi lahko povzročalo nadaljnje težave. Ostaja tudi odprto vprašanje, ali bo dobro poskrbljeno za prevoz in dostop na paraolimpijskih igrah. Organizatorji pravijo, da so tukaj že napredovali.

Zadnja velika težava je doping, saj naj bi COJO zelo pozno začel ustanavljati svojo protidopinško organizacijo. Medtem, ko bo odgovornost za testiranje med igrami prevzela Mednarodna agencija za testiranje, mora COJO načrtovati logistiko za nemoteno delovanje.