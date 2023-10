Thomas Bach bo očitno vladal še nekaj časa

Od leta 2013 je prvi mož Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Nemec, doma iz Würzburga, ima doma zlato olimpijsko kolajno v sabljanju iz Montreala 1976, športni svet pa ga zdaj že dolgo pozna kot diplomata naklonjenega kompromisom, dogovorom in na koncu odločnim potezam. O teh je, denimo, spregovoril, tudi med srečanjem z novinarji v Ljubljani, aprila 2016.

In četudi naj bi zdaj ohranjal še naprej prijateljstvo z Vladimirjem Putinom, predsednikom Ruske federacije in obenem najbolj odgovornim za kruto vojno v Ukrajini, prav zaradi te slednje še naprej s sodelavci ni prižgal zelene luči ruskim in beloruskim športnikom za olimpijski Pariz 2024.

Leto po teh olimpijskih igrah se bo Bachu iztekel tretji predsedniški mandat, po koncu tega bi po sedanjih pravilih moral zapustiti vodilno mesto pri Moku. Toda na zasedanju skupščine komiteja v Mumbaju je več delegatov spregovorilo o spremembi statuta in možnosti podaljšanja Bachove vladavine za še en mandat, torej po letu 2025.

Nemec, star 69 let, se je ob tej napovedi počutil počaščeno in dejal, da se je vselej zavzemal za ohranjanje temeljnih olimpijskih vrednot.