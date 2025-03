Najpomembnejše volitve v zadnjih 50 letih: na mizi 7 milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

V odmaknjenem letovišču na jugu Grčije se bo svet športa zbral na svojevrstni različici papeškega konklava. Nekaj več kot 100 ljudi, med katerimi so tudi hollywoodska zvezdnica Michelle Yeoh, katarski emir in dobrodelna žena najbogatejšega Indijca, bo danes na tajnem glasovanju izbralo novega predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), kar je najvplivnejši položaj v svetovnem športu.

Sedem kandidatov se poteguje za mesto nemškega odvetnika Thomasa Bacha, ki je bil 12 let predsednik MOK. Med vodilnimi kandidati so britanski lord Sebastian Coe, zimbabvejska ministrica za šport Kirsty Coventry – edina ženska kandidatka – in Juan Antonio Samaranch, čigar oče nosi isto ime in je dve desetletji predsedoval MOK. Zmagovalec bo nadzoroval organ, ki posluje kot obsežna mednarodna nevladna organizacija, in več milijard dolarjev vredno podjetje za medije in dogodke.

Lokacija volitev, luksuzni hotel, ki je od najbližjega mednarodnega letališča v Atenah oddaljen štiri ure vožnje, je med novinarji sprožila negodovanje zaradi omejenega dostopa in spodbudila mnenja tistih, ki pravijo, da je MOK odtujen in potraten. Člani bodo iz svoje države potovali v prvem razredu, kot je v skladu s pravili MOK.