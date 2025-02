Ali lahko jedrska industrija najde boljši način za gradnjo?

V nadaljevanju preberite:

Na gradbišču za plažo v Sizewellu na vzhodni obali Anglije je zaradi gore zemlje težko opaziti dva majhna modra znaka. Označujeta mesta, kjer naj bi sredi naslednjega desetletja dva jedrska reaktorja začela proizvajati dovolj energije za napajanje šest milijonov domov.

Posebnost 900 hektarov velikega objekta ni njegova velikost, ampak to, da ima identičnega dvojčka, in sicer iz razlogov, ki veliko povedo o najnovejšem razmišljanju o gradnji jedrskih elektrarn.

Nova elektrarna Sizewell C je bila zasnovana tako, da je čim bolj podobna projektu Hinkley Point C, ki je 450 kilometrov stran na drugi strani države. Gradnja se je začela leta 2016, osem let pred gradnjo elektrarne Sizewell.

Repliciranje je del prizadevanj po vsej Evropi in Severni Ameriki, da bi rešili problem, ki ga Bent Flyvbjerg, akademik, ki proučuje projektno vodenje, imenuje »negativno učenje« v jedrski industriji. Povedano preprosteje: morda je za industrijo, ki je zaslovela zaradi velikih prekoračitev stroškov in velikih zamud pri realizaciji, rešitev to, da se gradijo natančne kopije že delujočih reaktorjev.

Industrija si prizadeva najti načine za obvladovanje stroškov. V številnih državah je gradnja objektov v jedrski energetiki dražja in dolgotrajnejša, kot je pridobivanje izkušenj na tem področju.