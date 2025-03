Tiger Woods v razmerju z bivšo ženo Donalda Trumpa ml.

Tiger Woods, še vedno največji zvezdnik svetovnega golfa, je potrdil, da je v svežem ljubezenskem razmerju. Njegovo srce se je ogrelo za Vanesso, bivšo ženo Donalda Trumpa ml., najstarejšega sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove prve žene Ivane.

Woods je na instagramu objavil dve ljubezenski fotografiji in pripisal: »Ljubezen je v zraku. Življenje s teboj je lepše. Veseliva se skupnega potovanja skozi življenje.« Na eni fotografiji Tiger in Vanessa skupaj pozirata, na drugi pa objeta ležita v viseči mreži.

Donald Trump in Tiger Woods sta stara znanca. FOTO: Kent Nishimura/Reuters

Woods (49 let) in Vanessa Trump (47) sta bila najprej prijatelja, zdaj pa sta storila korak naprej. Skupaj sta menda od lanskega novembra. Sicer živita le 20 minut narazen v Palm Beachu na Floridi. Woodsova sinova Charlie (16) in Sam (17) obiskujeta isto šolo kot Vanessina najstarejša hči Kai (17). Šolnina stane 40.000 evrov na leto. Prejšnji mesec je Vanessa spremljala Tigerja na turnirju, Kai pa je nosila oblačila Tigerjeve znamke.

Woods je bil poročen z Elin Nordegren med letoma 2004 in 2010. Ločila sta se zaradi njegove nezvestobe. Vanessa se je od Trumpa ml. ločila leta 2018 in se odrekla preživnini. Poročena sta bila 12 let in imata pet otrok. Petkratni zmagovalec serije Masters ni imel resne zveze od ločitve. Že dolgo je povezan s Trumpovo družino in je nastopal na igriščih v lasti Donalda Trumpa, s katerim sta že v njegovem prvem predsedniškem mandatu večkrat odigrala partijo golfa.

Woods je postal prvi dolarski milijarder med športniki. Leta 2021 je preživel težko prometno nesrečo in se potem vrnil na igrišča.