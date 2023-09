Tigst Assefa z najhitrejšim maratonom v zgodovini ponovila zmago

Etiopska tekačica Tigst Assefa je na berlinskem maratonu postavila nov svetovni rekord. Za ponovitev lanske zmage je v Berlinu maraton pretekla v 2:11:52 ure in s tem močno izboljšala dosedanji rekord v ženski konkurenci Kenijke Brigid Kosgei, ki je leta 2019 v Chicagu tekla 2:14:04.

V moški konkurenci je zmagal Kenijec Eliud Kipchoge s časom 2:02:42, s čimer je zaostal za lastnim svetovnim rekordom (2:01:09), doseženim lani prav na maratonu v nemški prestolnici. Zanj je bila to že peta berlinska zmaga po letih 2015, 2017, 2018 in 2022.

Assefa je v Berlinu poskrbela za izjemen dosežek, saj je za več kot dve minuti popravila dosedanjo najboljšo znamko na svetu. Že lani je na tej trasi dokazala, da ji Berlin ustreza, saj je s časom 2:15:37 postavila najboljši dosežek tega maratona dotlej. Danes je naredila še velik korak naprej, izkoristila dobre vremenske razmere (sončno vreme in 14 stopinj Celzija) ter se zelo kmalu otresla vseh tekmic in osamljena tekla do rekorda.

To je bil drugi svetovni rekord na berlinskih maratonih, pred tem je Naoko Takaši leta 2001 postavila znamko 2:19:46 in se takrat kot prva spustila pod mejo 2:20 ure.

Danes je pod to mejo končalo prvih osem tekačic, a je imela zmagovalka in nova rekorderka ogromno prednost. Oster ritem, ki ga je narekovala, je bil prehud za vse tekmice. Kenijka Sheila Chepkirui (2:17,49) je tako na drugem mestu zaostala šest minut, tretja je bila Tanzanijka Magdalena Shauri (2:18:41).

V moški konkurenci rekorda letos ni bilo, je pa večkratni zmagovalec Kipchoge s petim uspehom presegel Etiopijca Haileja Gebrselassieja po številu zmag v Berlinu, slednji je bil najboljši štirikrat.

Danes sta za zmagovalcem najmanj zaostala njegov rojak Vincent Kipkemoi (2:03:13) in Etiopijec Tadese Takele (2:03:24).