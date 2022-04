Gajser v prvo s sedmega mesta napredoval na tretje

Vodilni v svetovnem prvenstvu motokrosistov Tim Gajser (Honda) je v prvi vožnji VN Portugalske v Aguedi zasedel tretje mesto. Zmagal je Jorge Prado (GasGas) pred Brianom Bogersom (Husqvarna). Druga vožnja se bo začela ob 18.10.

Gajser je v včerajšnjih kvalifikacijah najboljše štartal, ampak potem padel in dosegel sedmi čas. Prvi je štartno mesto izbiral Prado, ki je tudi zlahka prevzel vodstvo in vpisal nov »holeshot«. Gajser je začel na šestem mestu, pred njim so bili tudi Glenn Coldenhoff (Yamaha), Bogers, Jeremy Seewer (Yamaha) in Pauls Jonass (Husqvarna).

Ponovno nista tekmovala najboljša v prejšnji sezoni, prvak Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki), ki naj bi se po poškodbah morda priključila prihodnji teden v Pietramurati za VN Trentina.

Tim Gajser je padel v kvalifikacijah. FOTO: Matej Družnik

Na polovici prve vožnje je Gajser prehitel Latvijca, Bogers pa je napadal vodilnega Španca. Slovenec je ujel Seewerja in ga tudi prehitel. Prado je ob koncu še povečal ritem in se otresel Bogersa, Gajser pa je medtem zlahka švignil tudi mimo Coldenhoffa in se povzpel na tretje mesto. Bogers je imel pred njim sedem sekund prednosti, kar je bilo preveč, čeprav je 25-letnik iz Pečk vozil najhitreje in se povsem približal vodilnima. Vrstni red po prvi vožnji: 1. Prado, 2. Bogers, 3. Gajser, 4. Coldenhoff, 5. Seewer ...

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Francoz Tom Vialle pred Dancem Mikkelom Haarupom in Nizozemcem Kayem de Wolfom. Slovenski dirkač Jan Pancar, ki se je vrnil v karavano, potem ko je izpustil dirko v Argentini, je bil v prvi vožnji 16.