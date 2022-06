Tim Gajser se veseli naslednjega izziva v Nemčiji

Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser (Honda) bo skušal konec tedna na veliki nagradi Nemčije v Teutschenthalu zabeležiti prve stopničke v razredu MXGP po 8. maju, ko je dobil VN Italije v Maggiori. Kljub nizu treh dirk brez stopničk pa 25-letnik iz Pečk pri Makolah zanesljivo vodi v skupnem seštevku. Trikratni svetovni prvak razreda MXGP je po zmagi v Maggiori zasedel sedmo mesto na Sardiniji, četrti mesti pa je zabeležil na VN Španije in Francije v zadnjih dveh koncih tedna.

Zdaj Gajserja v lovu na sedmo zmago v sezoni čaka preizkušnja v Teutschenthalu. V kraju, ki leži okoli 50 km zahodno od Leipziga, je slovenski as dvakrat slavil zmago, in sicer v letih 2019 in 2021. V razredu MXGP je zabeležil še drugi mesto v letih 2016 in 2018, leta 2017 pa je bil zaradi poškodbe šele 11.

V karavano se vrača Francoz Romain Febvre

Tokrat v Nemčijo na progo Talkessel, ki je dolga 1590 metrov in ima trdo podlago, prihaja po seriji treh tekem brez uvrstitve na oder za zmagovalce, vseeno pa je v tem času kljub bolezni zadržal visoko prednost v skupnem seštevku. Po desetih odpeljanih dirkah ima namreč na vrhu 438 točk. Drugi Maxime Renaux (Yamaha) iz Francije ima 73 točk zaostanka, tretjeuvrščeni Švicar Jeremy Seewer (Yamaha), sicer zmagovalec zadnje dirke v Franciji, pa zaostaja 99 točk.

»Imam 73 točk zaloge, s čimer sem zadovoljen, še bolj pa mi je všeč, da sem znova našel hitrost na progi, s kakršno sem se vozil že na dirkah, ki so bile pred tisto na Sardiniji,« je po VN Francije optimistično dejal Gajser. »Teutschenthal je prizorišče, ki mi prija. V prid temu govori tudi dejstvo, da sem tam lani zmagal. Zelo se veselim prihajajoče dirke, saj sem prepričan, da se lahko vrnem na zmagovalne tirnice in povečam svojo prednost v skupnem seštevku,« pa je 25-letnik zapisal na družbenih omrežjih.

V karavano se vrača Romain Febvre.FOTO: MXGP

V karavano se po dolgi odsotnosti zaradi zloma noge ter dveh operacijah vrača Francoz Romain Febvre (Kawasaki). Svetovni podprvak iz lanske sezone si je nogo zlomil novembra lani na superkrosu v Parizu, aprila pa je moral ponovno pod nož zaradi zapletov pri okrevanju.

Svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM) prav tako kot Febvre letos ni odpeljal niti ene dirke, za razliko od Francoza pa se bo moral še nekaj časa posvetiti okrevanju.

Tudi Jan Pancar in Jaka Peklaj

V razredu MX2 bo od Slovencev na startu Jan Pancar (KTM), ki v zadnjem času dirka zelo dobro. Na zadnji dirki v Erneeju v Franciji je bil skupno osmi, potem ko je bil v posamičnih vožnjah 11. oz. osmi. S tem je izenačil tako najboljšo uvrstitev v posamični vožnji v razredu MX2 kot tudi končno uvrstitev na kateri od VN. Slovenski dirkač (22) je v skupnem seštevku posledično napredoval na 13. mesto, v tej sezoni pa je zbral 132 točk. Na vrhu seštevka v šibkejšem razredu je sicer Francoz Tom Vialle (KTM) s 427 točkami, 11 manj jih ima na drugem mestu Belgijec Jago Geerts (Yamaha).

Dvoboj za naslov prvaka bosta Vialle in Geerts nadaljevala v nedeljo, ko bosta preizkušnji v razredu MX2 na sporedu ob 13.15 in 16.10. V razredu MXGP pa bo skušal Gajser prednost v seštevku povišati ob 14.15 in 17.10.

V Nemčiji bo nastopil tudi Jaka Peklaj, ki se bo znova meril za točke evropskega prvenstva v razredu EMX125. V Franciji se mu na težki in zahtevni progi ni izšlo, v Teutschenthalu pa bo na zadnji dirki evropskega prvenstva skušal izboljšati trenutno 31. mesto v skupnem seštevku. Doslej je zbral 17 točk.