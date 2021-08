Tim zdaj ve, kaj ga čaka v prihodnje, Franca ustavili krči v nogi

Francu Pinterju se je za las izmuznil nastop v finalu njegove najmočnejše discipline. FOTO: Blaž Samec/Delo



Le za 1,5 kroga zgrešil finale

Slovenski plavalecje na paralimpijskih igrah v Tokiu v svojem prvem nastopu danes tekmoval na 50 metrov delfin v kategoriji S6. V predtekmovanju je bil v svoji skupini osmi, skupno pa je končal na 16. mestu. Svoj prvi nastop je opravil tudi strelec. Najizkušenejši slovenski paralimpijec je z desetim mestom za las ostal brez finala z zračno puško stoje v kategoriji SH1 .Žnidaršič Svenšek, novinec na tako velikem tekmovanju in najmlajši član slovenske odprave v Tokiu, je pred igrami je poudaril, da bo Tokio zanj predvsem priložnost za nabiranje izkušenj, zadovoljen pa bi bil z izboljšanjem osebnih rekordov. Za 50 metrov delfin je potreboval 37,47 sekunde. V njegovi skupini je zmagal Kitajec, ki je imel tudi skupno najboljši čas predtekmovanja (30,81).»Čeprav nisem izboljšal svojega najboljšega časa, mi je bilo v čast sploh nastopiti na takšni tekmi. Zadovoljen sem,« je po prvem nastopu na igrah v Tokiu dejal Žnidaršič Svenšek. Ni ga zmotilo niti to, da so pred njegovo skupino dolgo čakali na uradne rezultate prve skupine, čeprav se je zaradi tega štartni postopek zanj podaljšal.»Treme nisem imel. Za nadaljevanje mi je ta tekma prinesla dragocene izkušnje, zdaj vem, kaj me čaka v prihodnje,« je poudaril 17-letnik, ki ga osebno ne moti, ker na igrah ni navijačev na tribunah, saj se lahko tako bolj osredotoči na svoj nastop. Danes sicer edini slovenski plavalec na igrah ni bil povsem brez podpore, člani slovenske paralimpijske delegacije na tribunah so bili slišni po prepoznavnih ragljah.»Slišal sem trenerko na tribunah in druge podpornike tukaj, vesel sem tudi za vse, ki navijajo zame v Sloveniji,« je Žnidaršič Svenšek povedal o navijaški podpori. V Tokiu ga v petek čaka še nastop na 100 metrov hrbtno.Pinterju se je nastop v finalu njegove najmočnejše discipline izmuznil za las. Od osmega mesta ga je ločilo le 1,5 kroga. Na tem mestu je predtekmovanje končal Ukrajinecs 614,4 kroga, Pinter je bil deseti s 612,9.»Tekma je bila zame kar dobra. Prva serija je bila odlična, zadnja pa me je verjetno stala finala. Na žalost sem imel težave s krčem v levi nogi, v zadnji seriji pa še v desni nogi. Težko je držati ritem ob tem in streljati optimalno,« je pojasnil Pinter.»Upam, da mi bodo današnje izkušnje prišle prav v sredo, ko me čaka tekma v kategoriji R3 leže. Čeprav sem jo bolj malo treniral, znam ustreliti in mogoče bom presenetil samega sebe,« si je zaželel Pinter. V predtekmovanju je zmagal Južni Korejecs 631,3 kroga, kar je nov svetovni in paralimpijski rekord v tej kategoriji.