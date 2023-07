Timu Gajserju prve točke v sezoni 2023

Motokrosisti so ta konec tedna v češkem Loketu, kjer poteka 12. dirka sezone svetovnega prvenstva. Dirka za VN Češke pa je prva postaja za svetovnega prvaka v razredu MXGP Tima Gajserja, ki se je po hudi poškodbi vrnil šele v drugi polovici tekmovanja. Danes je bil v kvalifikacijah šesti in je tako dobil prve točke v tej sezoni.

Gajser je po dolgem okrevanju po februarski hudi poškodbi zdaj povsem nared. Tekmovalnih ciljev v tej sezoni nima, želi pa se z nastopi čim bolje pripraviti na sezono 2024. Potem ko je v začetku julija uspešno opravil še zadnji zdravniški pregled, po katerem je dobil tudi zeleno luč svoje ekipe Honda, je ta konec tedna končno spet sedel na motor na tekmovalni stezi.

Vrnitev je bila uspešna, Gajser je danes na treningu dosegel celo najboljši čas pred moštvenim sotekmovalcem Špancem Rubenom Fernandezom. Na kvalifikacijski preizkušnji pa je bil aktualni svetovni prvak šesti, kar pa je pomenilo tudi sploh prve točke v sezoni 2023. V letošnji sezoni je novost namreč tudi točkovanje prve deseterice v kvalifikacijah, tako da je zdaj Gajser dobil prvih pet in je v seštevku na 44. mestu.

Kvalifikacije je dobil vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Prado, drugi je bil lanski zmagovalec na Češkem Švicar Jeremy Seewer, tretji pa Francoz Romain Febvre, zmagovalec zadnjih dveh dirk v Indoneziji. Fernandez je bil četrti, peti pa Nizozemec Glenn Coldenhoff.

Pred nedeljsko dirko ima Prado v SP 527 točk, Febvre 467, Seewer pa 423. Prva vožnja razreda MXGP bo v Loketu v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10.

Slovenski predstavnik razreda MX2 Jan Pancar je kvalifikacije končal na 15. mestu in tako ni dodal novih točk v seštevek sezone. Najhitrejši so bili Italijan Andrea Adamo, Nemec Simon Längenfelder in Belgijec Liam Everts. V seštevku je Pancar ostal na desetem mestu pri 242 točkah, vodilni Adamo jih ima 498.

Prva vožnja v razredu MX2 bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10.