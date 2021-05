Tina Mrak in Veronika Macarol pridobili dve mesti

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na prvenstvu stare celine razreda 470 v Vilamouri na Portugalskem pridobili dve mesti in sta sedaj po devetih plovih skupno na osmem mestu. Med evropsko konkurenco zasedata sedmo mesto.



Mrakova in Macarolova sta si v današnjih dveh plovih prijadrali osmo in peto mesto. Z 29 točkami v vodstvu ostajata španski svetovni prvakinji Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina. Na drugem mestu sta Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (33 točk), tretji pa sta Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler (39 točk). Slovenki sta pri 68 točkah. V moški konkurenci sta v najboljšem položaju Francoza Kevin Peponnet in Jeremie Mion.



Jutri bosta na evropskem prvenstvu v Vilamouri na sporedu še zadnja dva otvoritvena plova, v petek pa najboljših deset posadk čaka še regata za kolajne.

