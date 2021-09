Tina Šutej in Neja Flipič na vrhu, Kristjan Čeh poražen

Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Ljubljani v skoku s palico zmagala s 4,50 m, Neja Filipič pa je v troskoku preskočila 13,89 m. Eden najboljših metalcev diska na svetu Kristjan Čeh je tokrat nastopil v suvanju krogle, discipline ni treniral v zadnjem obdobju, in bil s 16,09 m drugi.



Zmagal je Blaž Zupančič s 17,79 m. Agata Zupin je bila najboljša na 400 m ovire s 57,19 sekunde, med atleti je v tej disciplini slavil 18-letni Matic Ian Guček z 51,40. V teku na stadionski krog je bil najhitrejši Jure Grkman (Mass) s 47,22, Maja Mihalinec Zidar pa na 200 m s 23,97 sekunde.

Uradne skupne izide bodo razglasili naslednji teden

S to tekmo se je zaključila tudi sezona mednarodne lige Telekoma Slovenije, skupaj je za to serijo štelo osem tekem, za točkovanje v skupnem vrstnem redu pa je bilo treba nastopiti najmanj na štirih tekmah. Uradni izidi bodo objavljeni prihodnji teden na posebnem dogodku Atletske zveze Slovenije.



Ker je imel v tej ligi Čeh, ki je bil pred nastopom v prepričljivem vodstvu, le tri nastope, je četrtega zbral na tekmi v suvanju krogle. Po pričakovanju je slavil Zupančič, najboljši v zadnjih letih pri nas v tej disciplini. Njegov rekord sezone je 18,33 m, Čeh pa ima osebni rekord 17,65 m. Zupančič je imel vse daljave prek 17 m, Čeh pa je orodje sunil 15,47 in 16,09 m, po neveljavnem tretjem poskusu pa je končal tekmovanje, ker ni tvegal kakšne poškodbe prav na zadnji tekmi uspešne sezone.

