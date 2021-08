Točno je vedel, kaj išče, na koncu pa je našel srebrno kolajno

V ključnih trenutkih je Franček Gorazd Tiršek ohranil zbranost. FOTO: Issei Kato/Reuters

Slovenski strelecje na paralimpijskih igrah v Tokiu zablestel s srebrno kolajno v disciplini zračna puška stoje v kategoriji R4. To je jubilejno 50. odličje za naše športnike invalide na tem tekmovanju.Na strelišču Asaka je Tiršek v predtekmovanju zasedel četrto mesto, pred njim so bili le Italijan, Novozelandecin Ukrajinec. V finalu je slovenski strelec nastopil odlično in bil večino časa med najboljšo trojico. V zadnjih strelih se je močno približal vodilnemu Švedu, ki je na koncu zmagal z novim paralimpijskim rekordom (252,8 kroga). Tiršek je za njim zaostal za vsega 0,4 kroga.»Sam pri sebi sem vedel, da sem odlično pripravljen. Načrtno sem se pripravljal za te igre, verjel sem vase, kar sem danes tudi dokazal. Res pa je, da sem za svoje sposobnosti in znanje nastopil slabo. Če bi bil še kakšen strel, bi se tale kolajne drugače lesketala. A to je šport, vrnil sem se in dokazal, da se da,« je po tekmi razmišljal Tiršek.V predtekmovanju je bil sicer, kot je sam poudaril, že v izgubljenem položaju. Toda po garaški zadnji seriji si je vendarle zagotovil nastop v finalu, ki ga prav tako ni začel najbolje. »Točno sem vedel, kaj delam in kaj iščem, na koncu pa sem našel srebrno kolajno. Vedel sem, da enkrat mora pasti odličen strel. Začutil sem se in vedel, da sem na pravi poti,« si je oddahnil slovenski as.Bronasto odličje si je pristreljal Liverani s končnim izidom 230,7 kroga. Pred tem so v bojih na izpadanje ostali le še štirje strelci, eden med njimi je nato ostal brez žlahtne kovine. A Tiršek je bil samozavesten: »Vedel sem, da to ne bom jaz. Kajti takrat sem se odločil, da sem na pravi poti in da je kolajna za Slovenijo osvojena.«Za Tirška je bilo to že tretje odličje na paralimpijskih igrah. Tudi prejšnji dve srebrni je v Londonu 2012 in Riu 2016 osvojil v tej disciplini. To je sicer jubilejna 50. kolajna za slovenske športnike invalide na tem tekmovanju, upoštevajoč nastope tako za samostojno Slovenijo kot za nekdanjo Jugoslavijo.