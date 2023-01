Tom Brady s Tampo padel na prvi oviri

Od prvakov leta 2021 so bili tokrat prepričljivo boljši Dallas Cowboys z 31:14. Za sedemkratnega prvaka Toma Bradyja, čigar prihodnost je še vedno neznanka, se je 23. sezona tako končala. Ves dvoboj so prevladovali kavboji pod vodstvom podajalca Daka Prescotta, ki je podal za štiri zadetke oziroma touchdowne. To je bila njegova najboljša predstava v karieri. V prvih dveh četrtinah je dvakrat podal Daltonu Schultzu, vmes pa se je enkrat tudi sam pognal in dosegel touchdown.

Po odmoru in vodstvu Dallasa z 18:0, je v drugem delu prispeval še dve podaji za touchdown za na koncu suvereno zmago kavbojev. V naslednjem krogu jih v Kaliforniji čakajo San Francisco 49ers, ki so v prvem krogu ugnali Seattle Seahawks z 41:23. Petinštiridesetletni Brady, ki je lani napovedal konec športne poti, a se je po 40 dneh premislil, ni do zdaj na prejšnjih sedmih tekmah še nikoli izgubil proti Dallasu. Tokrat je ob koncu tekme podal za dva touchdowna, enega od zanj rekordnih 66 poskusov podaj v končnici pa so mu tekmeci prestregli.

Na vprašanje o svoji prihodnosti po porazu Brady ni podal pravega odgovora: »Šel bom domov in se dobro naspal. Tako dobro, kot se bom danes lahko. Veliko fokusa je bilo namenjenega tej tekmi, zato bo res vse potekalo dan za dnem.«

Brady je zdaj prost igralec, če se bo v naslednji sezoni odločil igrati naprej. Dallas je tako še zadnja ekipa, ki je napredovala v drugi krog končnice. Za presenečenji prvega kroga sta poskrbeli moštvi New York Giants in Jacksonville Jaguars. Slednji so po zaostanku z 0:27 presenetili Los Angeles Chargers s končnim izidom 31:30. Giants pa so izločili tretje nosilce konference NFC, vikinge iz Minnesote.

Eden izmed glavnih favoritov za naslov Buffalo Bills so se z težavami prebili v nadaljevanje izločilnih bojev. S 34:31 so premagali Miami Dolphins, ki so igrali z drugim rezervnim podajalcem Skylerjem Thompsonom. V drugem krogu se bo Buffalo pomeril z lanskimi finalisti lige NFL Cincinatti Bengals, ki so bili s 24:17 boljši od Baltimore Ravens.