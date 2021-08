Toyoti dvojna zmaga na legendarni dirki

Kamui Kobajaši, Mike Conway in Jose Maria Lopez so se razveselili odmevne zmage. FOTO: Jean-Francois Monier/AFP



Kristensen daleč pred vsemi

Moštvo Toyota Gazoo Racing je na prestižni dirki 24 ur Le Mansa slavilo dvojno zmago. Na legendarni stezi Sarthe (13,626 km) je po 371 krogih prvi ciljno črto prevozil dirkalnik s številko sedem, ki so ga 24 ur vozili Britanec, Japonecin ArgentinecDrugo mesto je z zaostankom dveh krogov osvojil drugi dirkalnik Toyote s Švicarjem, Japoncemin Novozelandcem. Tretje mesto je v glavni kategoriji LMH zasedlo moštvo Alpine A480 z Brazilcemter Francozomain. V cilj so pripeljali štiri kroge za zmagovalci.Toyota je še četrtič zapovrstjo dobila prestižno preizkušnjo v Le Mansu in se na večni lestvici izenačila z Alfo Romeom in Fordom. Prvič je zmago slavila zasedba Conway/Kobajaši/Lopez. Pred tem sta bila trikrat zapovrstjo najboljša Nakajima in Buemi, ki se jima je v letih 2018 in 2019 pridružil španski zvezdnik, lani pa je bil del zmagovite ekipe Hartley.Največ zmag v zgodovini te dirke ima Danec(9), sledi pa mu Belgijec(6). Največ naslovov med ekipami ima še naprej Porsche (19), sledi pa Audi (13).Prireditelji tekmovanja so sporočili, da se bo dirka naslednje leto vrnila v klasični junijski termin, potem ko je bila letošnja, 89. izdaja zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljena za dobra dva meseca.