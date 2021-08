Tragična smrt 13-letne vzhajajoče zvezdnice

Čudežna deklica golfističnega športa in vzhajajoča zvezdnica, 13-letna Elexis Brown, je umrla med spanjem nekaj ur potem, ko sta jo starša našla, da po stanovanju hodi kot mesečnik. Bila je prvakinja angleške grofije Lincolnshire, sanjala je o nastopih na velikih ameriških dekliških turnirjih in za angleško reprezentanco. Oče Ben Peter in mama Hayley sta jo ponoči našla, da je hodila v snu in jo spravila nazaj v posteljo. Se je pa deklica pred tem pritoževala, da se slabo počuti.



Ko sta jo zjutraj prišla pogledati, se ni odzivala, poklicala sta rešilca. Nesrečno Elexis so odpeljali v bolnišnico, kjer pa ji niso več mogli pomagati. Lokalni strokovnjaki so jo opisali kot izjemno nadarjeno in da je bila za svoje vrstnice v starostni kategoriji že zdaj občutno preveč kakovostna igralka.



